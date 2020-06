Demonstranten negeren avondklok in nacht van vreedzaam protest

Demonstranten kwamen in Washington en New York met honderden op straat, ondanks een uitgaansverbod. Ondanks honderden arrestaties en kleinere incidenten, verloopt de nacht voorlopig rustig en vreedzaam.

In Washington zijn aan het Witte Huis opnieuw honderden mensen bijeengekomen. Ze zijn met meer dan de avond voordien, en roepen ‘wij gaan niet weg’. De demonstranten verzamelden aan een nieuw hek dat moet voorkomen dat ze het Lafayette Park kunnen betreden. Maandag gebruikte de politie op die plek nog traangas, zodat de Amerikaanse president Donald Trump een foto kon nemen voor een kerk die door de protesten beschadigd werd.

In Houston hebben 60.000 mensen meegelopen in een optocht voor George Floyd. De zwarte burgemeester van de stad, Sylvester Turner, zei dat hij de pijn van de deelnemers begreep en verzekerde hen dat ze impact hebben. ‘Mensen in een verkozen ambt en machtsposities, we luisteren’, zei hij. ‘Het is belangrijk voor ons om niet alleen te luisteren, maar om te handelen. Ik wil dat jullie weten dat jullie demonstreren, jullie protesteren niet tevergeefs is. George stierf niet tevergeefs.’

De politie van New York heeft rond 01.00 uur plaatselijke tijd (7.00 uur Belgische tijd) zo’n 200 arrestaties verricht. Hier en daar waren er incidenten, maar niet zoals de voorbije dagen. Duizenden betogers liepen door de Upper West Side. Maar de avond verliep en verloopt voorlopig vrij rustig. Alleen in de Bronx duiken beelden op van een confrontatie tussen politieagenten en enkele jonge betogers.

Ook in Los Angeles vonden op verschillende plaatsen protestacties plaats. Dat verliep rustig, hoewel de politie wel ‘honderden’ arrestaties verricht heeft. Volgens ooggetuigenverslag van CNN verliepen de arrestaties voor de ambtswoning van de burgemeester rustig en zonder geweld.