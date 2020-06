20.000 mensen op straat in Parijs voor Adama Traoré, de ‘Franse George Floyd’

20.000 mensen hebben dinsdag in Parijs tegen politiegeweld gedemonstreerd. Het kwam tot rellen en de politie zette traangas in. De initiatiefneemster was de zus van Adama Traoré, een 24-jarige zwarte man die in 2016 overleed in een politiebureau. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de man is gestikt toen hij op de grond in bedwang werd gehouden.

De zaak-Adama Traoré doet sterk denken aan de dood George Floyd, de zwarte man die vorige week minutenlang door een knie van een politieagent in zijn nek in bedwang werd gehouden. Floyd stierf door verstikking, blijkt uit een nieuwe autopsie in opdracht van de familie. Al acht dagen op rij komen mensen in tientallen steden in de VS op straat tegen politiegeweld.

De betogingen tegen politiegeweld waaiden ook over naar Europa, met betogingen in Amsterdam, Berlijn, Londen, Parijs. Dinsdagavond kwamen in Parijs 20.000 mensen op straat voor George Floyd, maar ook uit woede om Adama Traoré.

Adama Traore’s zus, Assa Traoré, sprak de menigte toe die zich voor het Parijse hof, Porte de Clichy, had verzameld. De Franse krant Le Figaro was erbij en noteerde haar woorden. ‘Mijn broer stierf op zijn verjaardag. Hij trok zijn shirt aan, hij pakte zijn fiets en ging erop uit. Maar in Frankrijk kan een zwarte man niet gaan fietsen. Ze beschuldigde het Franse gerecht ervan de politie te hebben beschermd die haar broer vermoordde. ‘Gerechtigheid voor Adama!’ riep de menigte.

Verschillende autopsieverslagen over de doodsoorzaak van de jonge twintiger. De verslagen in opdracht van de rechter zeiden dat een hartaandoening zijn dood veroorzaakte, maar het verslag in opdracht van de familie concludeert dat hij verstikt werd door drie agenten die hem tegen de grond duwden.

‘Excessen in Parijs’

De vreedzame betoging mondde naar het einde toe uit in rellen. Volgens de Franse zender BFM TV blokkeerden een aantal manifestanten de ringweg van de Franse hoofdstad en werd er brand gesticht. De betogers werden uiteengedreven door de politie.

De politie zei op Twitter dat ze optrad tegen ‘incidenten in de marge van het verboden protest’, en dat de deelnemers gevraagd werden om zich te verspreiden. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner sprak zich uit tegen het geweld: ‘Niets rechtvaardigt de excessen die zich vanavond in Parijs hebben voorgedaan, terwijl straatbijeenkomsten verboden zijn om de gezondheid van iedereen te beschermen. Ik feliciteer de veiligheids- en hulpdiensten voor hun zelfbeheersing en hun kalmte.’