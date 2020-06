FIFA-baas Infantino steunt actie tegen racisme: “Demonstrerende spelers verdienen applaus, geen straf”

Voorzitter Gianni Infantino van wereldvoetbalbond FIFA heeft duidelijk stelling genomen in de discussie over de recente solidariteitsacties van enkele spelers tijdens wedstrijden in de Bundesliga. “In een FIFA-duel zouden deze demonstraties van spelers applaus verdienen en geen straf”, betoogde de 50-jarige preses. “Wij moeten allemaal nee zeggen tegen racisme en alle vormen van discriminatie. Wij moeten allemaal nee zeggen tegen geweld, tegen elke vorm van geweld.”