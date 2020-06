De superverspreider, het geheime wapen van het coronavirus

Het coronavirus dankt zijn wereldwijde 'triomftocht' aan een kleine groep mensen die op korte tijd een grote groep mensen besmette. En die zogenoemde superverspreiders zijn zich daar vaak niet eens bewust van.

Om het coronavirus een halt toe te roepen, stortten wetenschappers zich nu ook op het fenomeen van de ‘superverspreiding’ van het coronavirus. Daardoor weten we steeds beter wie die superverspreiders zijn, en hoe kan worden voorkomen dat zij zoveel anderen besmetten. Wetenschapsredacteur Dries de Smet praat ons bij.

