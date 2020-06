Belfius wil Immoweb naar de kroon steken

Immovlan, het op een na grootste vastgoedplatform van België, wil versneld groeien en krijgt daarom een plaatsje in de Belfius-app.

Belfius wordt een referentie­aandeelhouder van Immovlan. De staatsbank neemt een belang van 30 procent en wordt zo net als de mediagroepen Rossel (35 procent) en Roularta (35 procent) referentieaandeelhouder van het digitale vastgoedplatform. Tot op heden hadden de mediagroepen elk de helft in handen.



‘De participatie kadert in een strategische samenwerkings­overeenkomst tussen Belfius en Immovlan, waarbij zij hun digitale expertise combineren en hun service-aanbod inzake residentieel vastgoed verder diversifiëren’, staat in een persbericht dat gisteren werd gepubliceerd.

De eigenaars willen van Immovlan hét digitale referentie­platform voor Belgisch vastgoed maken. Vandaag is Immoweb marktleider, maar Immovlam is met gemiddeld 4,5 miljoen maandelijkse bezoekers en 140.000 ge­afficheerde panden de op een na grootste speler. Het platform wil het aantal zoekertjes, bezoekers en transacties versneld doen groeien. Zo zal het Immovlan-platform worden geïntegreerd in de Belfius-app.

Spaarproduct

‘Drie sterke Belgische partners hebben zich achter de visie geschaard om samen aan hét digitale referentievastgoedplatform op de Belgische markt te bouwen’, zegt Belfius-ceo Marc Raisière. ‘Onze participatie in Immovlan sluit perfect aan bij onze ambities om als digitale voorloper de Belfius app te blijven vernieuwen om een echte en allround partner voor onze klanten te zijn bij de realisatie van hun woonprojecten, en om onze strategie in het domein van vastgoed verder uit te rollen.’

Ook Eric Spitzer, de ceo van Immovlan reageert tevreden. ‘De toetreding van Belfius maakt het mogelijk om onze ontwikkeling te versnellen.’

Vastgoed vertegenwoordigt 75 miljard euro aan uitgaven per jaar, en is het eerste en belangrijkste spaarproduct voor particulieren. Kredieten, verzekeringen, energie- en andere kosten voor vastgoed zijn gemiddeld goed voor 30 procent van de uitgaven van de Belg.