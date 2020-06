Zwitserse justitie klasseert onderzoek tegen Sepp Blatter in FIFA-schandaal

Een onderzoek tegen voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter rond de toekenning van een televisierechtencontract in 2005 is door de Zwitserse justitie geklasseerd. Blatter kreeg het nieuws dinsdag te horen. De FIFA ontving nog geen bevestiging. Het heeft tien dagen de tijd om beroep aan te tekenen.

“Dit is goed nieuws, vooral omdat het exact dag op dag vijf jaar komt na mijn beslissing om mijn voorzitterschap van de FIFA op te geven”, reageerde de 84-jarige Blatter bij AFP.

Zoals eerder dinsdag al werd onthuld door Le Monde en de Süddeutsche Zeitung werd één van de twee delen van de in 2015 geopende zaak tegen de voormalige FIFA-baas geklasseerd. Blatter werd daarin verdacht van misbruik van vertrouwen en oneerlijk management.

Eind april bracht een politierapport al naar buiten dat één van de twee delen van de zaak tegen Blatter werden gesloten. Het ging om een omstreden contract over de televisierechten voor de WK’s 2010 en 2014, dat hij in 2005 ver onder de marktwaarde afsloot met de Caribische Voetbalconfederatie. Volgens de Zwitserse justitie zou de FIFA daarbij 3,48 miljoen euro misgelopen zijn. Bovendien was Jack Warner, één van de spilfiguren in het FIFA-omkoopschandaal, destijds voorzitter van de Caribische federatie. Wel voeren de Zwitsers nog altijd een onderzoek naar een verdachte betaling van 2 miljoen Zwitserse frank (1,89 miljoen euro) die de inmiddels 84-jarige Blatter in februari 2011 deed aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini.