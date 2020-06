Bevrijdingstunnel richting Antwerpen volledig versperd na ongeval met vrachtwagen

Door een ongeval met twee vrachtwagens is de Bevrijdingstunnel in de richting van Antwerpen volledig versperd. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum zou de hinder lange tijd kunnen duren.

Het ongeval gebeurde dinsdagavond op de A12 in de richting van de Antwerpse ring, net na de Bevrijdingstunnel.

‘Door een eerder ongeval met een vrachtwagen en zes auto’s op de Ring richting Nederland ter hoogte van Berchem stond er een file’, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. ‘Een vrachtwagen is ingereden op de staart van die file. Daarbij is ook een lading zand op de weg beland waardoor de A12 volledig versperd is. De Bevrijdingstunnel in de richting van Antwerpen werd afgesloten en het verkeer moet bovengronds omrijden.’

De brandweer is ter plaatse om de rijbaan op te kuisen.

Het advies is om de regio zo veel mogelijk te vermijden. Wie van Brussel naar Antwerpen wil, neemt best de E19 en houdt rekening met vertragingen.