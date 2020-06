Zo zal een cafébezoek eruitzien vanaf 8 juni

We mogen weer op café of restaurant, tenminste toch vanaf 8 juni. Maar écht onbezorgd zal de avond niet zijn. Wat mag u verwachten?

De anderhalvemetermaatschappij breidt zich vanaf 8 juni uit naar cafés en restaurants. Dat wil zeggen: binnen én buiten geldt de regel dat anderhalve meter afstand heilig is. Lukt dat niet voor de werknemers van het café of restaurant, dan dragen ze een mondmasker, of dan zal er een plexischerm staan.

Nog voor u echt op café gaat, zal alles al anders zijn. Spontaan binnenlopen en een pintje bestellen: dat is allicht nog lang niet aan de orde. Hoe u dan wel op café moet? Eerst en vooral door te reserveren.

Een tweede nieuwigheid op café is alvast: het welkomstgesprek. De uitbater maakt een praatje met u, en informeert u meteen over alle coronamaatregelen: handhygiëne, niet knuffelen of kussen, afstand houden, niezen in de elleboog,... Met een foldertje en een infobord aan de ingang moet alles helemaal duidelijk worden.

De uitbater moet u zelf een tafeltje aanwijzen. Dat zal ver genoeg van de andere tafels staan, zodat u ook afstand kan houden van de andere gasten, zélfs als u naar toilet gaat. U moet ook steeds aan tafel blijven zitten, rechtstaand uw drankje opdrinken mag niet. Ook een spelletje biljart zit er (nog) niet in.

Per tafel, per gezelschap, zal één persoon zijn gegevens moeten achterlaten. Dat heeft alles te maken met het contactonderzoek. De gegevens van die persoon worden 14 dagen bewaard. Deed er zich in die periode een besmetting voor via of in het café, dan wordt het gezelschap op die manier gecontacteerd. Gasten moeten hun toestemming geven voor de registratie van hun gegevens, maar doen ze dat niet, dan mogen ze niet binnen.

De toog

Let op: ga geen pintjes bestellen aan de toog. Alle bestellingen verlopen aan tafel, om te veel volk aan de bar te vermijden. Er geldt wel een uitzondering: in heel kleine cafés, met één uitbater zonder personeel, mag één klant, de ‘referentieklant’, op veilige afstand bestellen aan de toog.

Om samenscholingen te vermijden, mag u ook niet buiten gaan roken.

Aan het einde van uw bezoek - voor het algemene sluitingsuur om 1 uur 's nachts - betaalt u best met de kaart. Dat wordt ook in de bruine kroeg dus de norm. Al wordt het afwachten of elk café zich daarop kan voorzien, in Vlaanderen is met de kaart betalen op café nog eerder uitzondering dan regel.