In de hele VS zijn al dagenlang protesten aan de gang na de dood van George Floyd tijdens een arrestatie in Minneapolis. Ook de agenten die ingezet worden om de orde te handhaven, betogen mee. Bekijk in de video hierboven hoe ze mee knielen ter ere van George Floyd.

De dood van George Floyd vorige week maandag zette de hele VS in brand. In de video hieronder ziet u een reconstructie van de dodelijke arrestatie.