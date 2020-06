We telefoneren (met of zonder video) 4 uur en 16 minuten per dag

‘Zeventigplussers hebben de quarantaine vlot overbrugd met behulp van telefoontjes of videogesprekken.’ Dat zegt Anais Glorieux van de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel. Die ging na hoe mensen tijdens de coronamaatregelen contact bleven houden met elkaar.

Drieduizend mensen kregen een vragenlijst en 633 van hen hielden een dagboek bij. Daarin registreerden de respondenten de begin- en eindtijd van elke activiteit.

Uit de tijdsbestedingsstudie blijkt dat we gemiddeld 4 uur en 16 minuten per dag met iemand spreken via de telefoon of videogesprek.

‘We hebben de deelnemers niet bevraagd naar hun chat- of sms-gedrag. Wellicht zou het gemiddelde dan hoger liggen’, zegt Glorieux. Opvallend is ook dat zeventigplussers meer telefoneren en videochatten dan de leeftijdscategorie van 51 tot 70 jaar.



Hoewel de cijfers niet sterk afwijken van elkaar, stelt de onderzoekster vast dat mensen die alleen wonen het meeste tijd spenderen aan digitaal contact. Hun gemiddelde zit aan 4 uur 42 minuten. Voor mensen die samenwonen met hun ouders, is dat een uur minder (3 uur 49 minuten) en koppels met kinderen besteden hier het minste tijd aan (3 uur 47 minuten).



Gemiddeld telefoneren we iets meer met vrienden dan met niet-inwonende familieleden. Vooral jongeren tussen de twaalf en dertien jaar besteden het meeste tijd aan contact met vrienden. Oudere leeftijdscategorieën daarentegen (51-70 jaar en 70-plussers) bellen of videochatten vooral met familieleden.

‘In normale omstandigheden hebben we het meest sociaal contact in het weekend. Ik dacht dat dit ook zichtbaar zou zijn in de onderzoeksresultaten, maar tot nu lijkt de piek vanaf vrijdagavond er niet te zijn’, zegt Glorieux nog.