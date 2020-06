Dierenrechtenactiviste Carole Baskin krijgt tijgerpark van aartsrivaal Joe Exotic in handen

Na een jarenlange juridische strijd heeft Carole Baskin de controle verworven over het landgoed waarop Joe Exotic zijn dierenpark had uitgebouwd. Hun rivaliteit is het onderwerp van de Netflix-hit Tiger King.

Carole Baskin, een zelfverklaarde dierenrechtenactiviste en eigenaar van Big Cat Rescue in Florida, vecht al jarenlang een juridische strijd uit met Joe Exotic.

Een van de aanklachten was dat Joe Exotic destijds het logo van Big Cat Rescue had nagemaakt en daarmee het handelsmerk van Baskin had geschonden. Daar had hij na een rechtszaak in 2013 zijn aartsrivale een miljoen dollar voor moeten betalen.

Exotic - wiens echte naam Joseph Maldonado-Passage is - zit momenteel een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor dierenmishandeling en het beramen van een huurmoord op Baskin.

Tot de uitspraak van de rechtbank was de zoo in Wynnewood, Oklahoma in handen van investeerder Jeff Lowe en de moeder van Joe Exotic, Shirley Schreibvogel. Baskin argumenteerde voor de rechtbank dat de zoo frauduleus aan hen was overgedragen om te vermijden dat schuldeisers, onder wie Baskin zelf, het park in beslag konden laten nemen. De rechtbank geeft haar gelijk.

Volgens rechtbankdocumenten heeft Lowe nu 120 dagen om de dieren van het terrein te verwijderen en zelf te vertrekken.

Het park werd onlangs nog gesloten door de coronacrisis, maar heropende afgelopen maand al en trok grote massa’s mensen aan die de Netflix-documentaire ‘Tiger king: murder, mayhem and madness’ hadden gezien. Lowe werkt momenteel aan een nieuw Tiger King Park in Thackerville, Oklahoma.

Bekijk hieronder de trailer van 'Tiger king: murder, mayhem and madness':