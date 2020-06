Franse tiener zonder rijbewijs komt om na achtervolging met politie in Menen

Een Fransman van 16 jaar oud is maandagavond omgekomen na een achtervolging met de politie in Menen. De jongeman uit Tourcoing botste tegen een geparkeerde oplegger. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart.

Maandagavond rond 21 uur rondde de politiezone Grensleie een snelheidscontrole af met hun anonieme voertuig. Onderweg van Rekkem richting Menen werd het voertuig ingehaald door een Franse wagen. De jonge bestuurder reed meer dan 100 kilometer per uur op een plaats waar de maximumsnelheid 50 kilometer per uur is. De politie zette daarop de achtervolging in. Daarbij verloor de 16-jarige bestuurder de controle over het stuur en botste tegen een geparkeerde oplegger.

Niet zijn eigen auto

De hulpdiensten snelden nog ter plaatse, maar de jongeman was al overleden. Hij reed rond zonder rijbewijs en met een auto die niet van hem of zijn familie is. Er wordt nog onderzocht waar de auto precies vandaan komt.

Het parket is, zoals gebruikelijk, een dubbel onderzoek gestart naar de bestuurder en de rol van de politiezone Grensleie, en stelde daarbij een wetsdokter en een verkeersdeskundige aan. Het onderzoek wordt gevoerd door politiezone Vlas om een neutraal onderzoek te kunnen uitvoeren.