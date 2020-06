Vorig jaar kon ik mijn appartement het hele jaar niet verhuren, omdat er onderhoudswerkzaamheden plaatsvonden. Dit jaar, na afronding van de werken, wil ik het verkopen. Mag dit appartement weggelaten worden onder de rubriek van inkomsten uit onroerende goederen?

Ik neem aan dat het appartement niet uw ‘eigen woning’ is die u normaal zelf betrekt, maar dat het een tweede verblijf of investeringspand is. In dat geval is het belastbaar op basis van het kadastraal ...