De heropening van Italië is begonnen: met kleine groepjes naar Colosseum

Met kleine groepjes mogen toeristen weer een bezoek brengen aan de culturele hoogtepunten van Rome. Vanaf woensdag zijn buitenlandse toeristen ook weer welkom.

Op pinkstermaandag herstartte het toeristisch leven in Italië. Of toch een beetje. In het Colosseum mogen groepjes van maximaal tien personen om de vijftien minuten binnen. Het Vaticaan laat slechts tien mensen tegelijkertijd binnen. Voor de twee archeologische domeinen gelden strenge regels: de temperatuur wordt gemeten bij het binnengaan, meer dan 37,5 graden betekent een weigering van de toegang. Iedereen moet minstens één meter afstand houden, en een mondmasker is verplicht. Alleen met een online ticket geraak je binnen.

Maandag en dinsdag is het ‘proefdraaien’ met alleen lokale inwoners. Vanaf woensdag mogen immers interregionale verplaatsingen weer, en ook buitenlandse toeristen zijn dan opnieuw welkom, zelfs zonder quarantainemaatregelen.

Foto: Photo News

Een groepje toeristen, samen met cameraploegen voor de pers, bij de heropening van het Colosseum Foto: Photo News

Andere wereldberoemde culturele trekpleisters openen later deze week in Italië. Zoals de Uffizi-galerij in Firenze.

De toren van Pisa was al opnieuw te bezichtigen dit weekend, net als Palazzo Pitti in Firenze en Pompeii.