Gaia: ‘Kater Lee mag wél terug naar Peru’

Dierenrechtenorganisatie Gaia maakt zich sterk dat het veelbesproken katje Lee wel kan terugkeren naar Peru. Het beroept zich daarvoor op een mail van Senasa, de Peruviaanse tegenhanger van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Over de kater is momenteel een kortgedingprocedure bezig in Antwerpen. Het FAVV is namelijk van mening dat euthanasie nodig is voor het dier, maar de eigenares weigert het dier af te staan.

De Stabroekse studente Selena Ali (23) had het katje begin april meegebracht uit Peru, toen ze gerepatrieerd werd omwille van de coronapandemie. Het FAVV had daar geen toestemming voor gegeven, omdat Peru een hoogrisicoland is voor hondsdolheid. Het dier werd er wel gevaccineerd tegen rabiës, maar bracht onvoldoende tijd door in quarantaine.

Het FAVV wil Lee laten inslapen, omdat de andere opties - het dier terugsturen naar Peru of het in quarantaine steken - niet mogelijk zouden zijn. Gaia beschikt nu echter over een mail van het hoofd van Senasa Peru waarin gesteld wordt ‘dat ze nooit de toegang hebben geweigerd voor Lee’.

‘Onredelijk’

‘Dit doet toch ernstige vragen rijzen over de handelswijze van het FAVV. Hoe dan ook, kater Lee heeft geen rabiës. Hem doden is onredelijk. Er zijn oplossingen waardoor het leven sparen van Lee perfect verzoend kan worden met de bescherming van de volksgezondheid. Dat vraagt enkel menselijkheid, redelijkheid en goede wil’, zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch.

Het FAVV blijft erbij dat de terugkeer van het katje Lee naar Peru aanvankelijk geweigerd werd. ‘Wij hebben nog geen officieel bericht gekregen dat het standpunt van Senasa intussen gewijzigd zou zijn’, zegt FAVV-woordvoerster Hélène Bonte.

Vrijdag uitspraak

Het FAVV spande een kort geding aan tegen Selena Ali, omdat ze zich verzet tegen het laten inslapen van haar katje. De rechter doet vrijdag uitspraak in de zaak.