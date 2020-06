Beurswaakhond vraagt opschorting liquidatie Nyrstar

De Brusselse beurswaakhond FSMA vraagt aan het voormalige zinkbedrijf Nyrstar om zijn liquidatie uit te stellen. De rechtbank moet eerst oordelen of er experts aangesteld moeten worden.

De stellingname van de beurswaakhond FSMA is een opsteker voor de minderheidsaandeelhouders rond Kris Vansanten, die bijna 10 procent van de aandelen Nyrstar hebben en daarmee na het Zwitserse Trafigura de grootste aandeelhouder zijn.

De minderheidsaandeelhouders beschuldigen Trafigura, dat zich momenteel ook moet verdedigen in de VS voor corruptie en manipulatie van de grondstoffenhandel, ervan dat het zich verrijkt heeft op de kap van de aandeelhouders van Nyrstar. Trafigura wist het industrieel patrimonium van Nyrstar naar zich toe te trekken zonder dat de aandeelhouders eraan te pas kwamen. Volgens Vansanten werd zo 1 miljard euro onttrokken aan Nyrstar, dat achterbleef als lege beursschelp. De minderheidsaandeelhouders zeggen dat Trafigura stelselmatig Nyrstar bewust verzwakte en spreken van een ‘koekoeksstrategie’.

Uitstel tot eind dit jaar?

Ze vragen al geruime tijd de aanstelling van gerechtsdeskundigen die moeten nagaan of Trafigura correct gehandeld heeft. In kortgeding verloren ze hun procedure, maar de beurswaakhond FSMA komt nu tussen. De beurswaakhond doet dat omdat de minderheidsaandeelhouders in een procedure ten gronde deze keer opnieuw de aanstelling van deskundigen vragen. De rechtbank zal zich daar pas in september over kunnen buigen. En tegen dan wil Trafigura Nyrstar al vereffenen. Deze ochtend vond daarover een eerste aandeelhoudersvergadering plaats zonder dat de minderheidsaandeelhouders welkom waren of konden tussenkomen.

De beurswaakhond zegt in een persbericht de mening te zijn toegedaan dat met de vereffeningsvraag van Nyrstar gewacht moet worden tot drie maanden nadat de ondernemingsrechtbank zich uitgesproken heeft over de aanstelling van deskundigen. In het federale parlement vraagt John Crombez (SP.A) dan weer dat het volmachten-kb dat Nyrstar dezer dagen gebruikt om zijn aandeelhouders op afstand te houden, herzien wordt.

De beurswaakhond FSMA maakte vrijdag ook al bekend zijn administratief onderzoek naar de communicatie van Nyrstar uit te breiden. Dat onderzoek is in handen van de auditeur van de FSMA en kan tot sancties leiden. De minderheidsaandeelhouders hebben behalve de vraag tot aanstelling van deskundigen ook een procedure ingeleid inzake bestuursaansprakelijkheid tegen de raad van bestuur van Nyrstar. Nyrstar zelf wordt ook geviseerd, maar in mindere mate.