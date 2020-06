Frankrijk start solden twee weken voor België

De start van de koopjesperiode wordt in Frankrijk uitgesteld naar 15 juli. Dat heeft minister van Economie Bruno Le Maire bekendgemaakt. Ook in België werden de solden uitgesteld, naar 1 augustus. Gaan we nu solden shoppen over de grens?

Normaal zouden de solden in Frankrijk ook al vroeger starten dan in België, namelijk op 24 juni. Maar net als in België vroegen sommige handelaren om uitstel wegens de coronacrisis. Minister Le Maire liet nu weten dat de koopjesperiode van vier weken zal starten op 15 juli.

Tegenstanders van het uitstel van de solden, vooral de grote ketens, vrezen dat Belgen vooral koopjes zullen zoeken online en over de grens. In Frankrijk zal dat dus mogelijk zijn, tenminste als winkelen in Frankrijk weer mag. Dat leek dit weekend even het geval, maar Frankrijk laat dan toch nog geen winkelende Belgen toe. In onze andere buurlanden mag het wel al. Nederland kent geen echte solden, winkels kunnen daar het hele jaar door korting geven. Dat dit de Belgische winkeliers die tot 1 augustus moeten wachten met korting parten zal spelen, valt te vrezen.