TheShowMustBePaused: muziekindustrie plant een dag van stilte voor George Floyd

Onder de hashtag #TheShowMustBePaused, een allusie op het bekende Queen-nummer ‘The show must go on’, houdt de muziekindustrie vandaag een dag van stilte ter ere van George Floyd, een Afro-Amerikaan die stierf nadat hij gewelddadig gearresteerd werd. Al zijn er ook critici die zeggen dat de actie niet veel uitmaakt zolang het de uitbuiting van zwarte artiesten niet erkent of oplost.

Dinsdag houdt de muziekindustrie een ‘black-out’-dag als eerbetoon aan George Floyd en om de protesten te steunen die over heel de VS, en ondertussen ook daarbuiten, woeden. De actie is op sociale media te vinden via de hashtag #TheShowMustBePaused en werd opgestart door muziekmanagers Jamila Thomas en Brianna Agyemang. Het werd ondertussen al door honderden artiesten gebruikt, waaronder zangeres Billie Eilish, de Rolling Stones en producer Quincy Jones.

De actie brengt grote muziekbedrijven tot stilstand. Evenementorganisator Live Nation sluit haar kantoren voor een dag, radioprogramma's vallen stil en verschillende televisiekanalen zullen een donker scherm laten zien. Verder voegt streamingdienst Spotify acht minuten en 46 seconden stilte toe aan afspeellijsten en podcasts, dat is hoe lang politieagent Derek Chauvin op de nek van Floyd knielde. Het zal ook meer zwarte artiesten promoten.

Kritiek

Er komt wat kritiek op de actie. Zo valt de actie van Spotify in het niets vergeleken met die van online muziekwinkel Bandcamp. Die zal 100% van hun inkomsten van een aankoop doneren aan een organisatie die zich inzet voor raciale rechtvaardigheid.

Ook sommige spelers binnen de muziekindustrie zijn kritisch over #TheShowMustBePaused. Zij zeggen dat de industrie lange tijd zwarte artiesten heeft uitgebuit en dat deze actie dit niet erkent noch oplost.

Don Giovanni, een punkrocklabel gevestigd in het Amerikaanse New Jersey, kondigde bijvoorbeeld aan dat het niet zou deelnemen. ‘Als Black Lives Matter de muziekindustrie oproept om actie te ondernemen, zullen we dat doen’, schreef het label op Twitter. ‘Maar ik heb geen interesse in het ondersteunen van de blanke schulddag van grote platenmaatschappijen.’

If BLM calls for the music industry to take action, we will. But I have no interest in supporting major label record executive white guilt day. — Don Giovanni Records (@DonGiovanniRecs) May 31, 2020

Andere spelers uit de sector wijzen er intussen op dat black-out op dinsdag weinig opoffering van de industrie vereiste. Nieuwe muziekuitgaven vinden immers meestal plaats op donderdag of vrijdag.Thomas en Agyemang hebben intussen verduidelijkt dat dit zomaar een initiatief is dat slechts 24 uur duurt. ‘We zijn en zullen in de strijd blijven voor de lange termijn.’

Ondertussen delen mensen die niet uit de muziekindustrie komen, onder #BlackOutTuedsay een zwarte foto ter ere van George Floyd en de protesten.