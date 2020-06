Nieuwe Formule 1 kalender bekend: GP van België op 30 augustus achter gesloten deuren

De hertekende kalender van de Formule 1 is zopas bekendgemaakt. De start is op 5 en 12 juli in Oostenrijk. De GP van België gaat door op 30 augustus. Net zoals de andere eerste acht races van het seizoen zal dat achter gesloten deuren gebeuren.

De Formule 1 heeft dinsdagochtend zijn hertekende kalender bekendgemaakt. De F1 herstart met drie opeenvolgende weekends: twee in Oostenrijk op 5 en 12 juli op de Red Bull Ring in Spielberg, gevolgd door een derde race in de Hongaarse hoofdstad Boedapest op 19 juli. Na een break van twee weken trekt het autocircus naar het Britse Silverstone waar op 2 en 9 augustus een GP zal worden gehouden. Op 16 augustus is er de GP van Barcelona. Twee weken later is het dan de beurt aan Spa Francorchamps. Het Europese luik eindigt op 6 september in het Italiaanse Monza. De plannen voor de rest van het seizoen zijn nog niet bekend en zijn afhankelijk van de evolutie van het COVID-19 virus. De kans is echter groot dat er op 6 december in Bahrein en op 13 december in Abu Dhabi geracet zal worden.

Spa Francorchamps achter gesloten deuren

“Spa Grand-Prix SA, de promotor van de Belgische Grote Prijs Formule 1, bevestigt dat de race die op 30 augustus 2020 op het circuit van Spa Francorchamps staat gepland, achter gesloten deuren zal plaatsvinden. Dit in strikte overeenstemming met de gezondheidsrichtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en in samenspraak met de Federale en Waalse Regeringen”, klinkt het.

Door de coronacrisis werden de eerste tien Grote Prijzen van het seizoen allemaal uitgesteld of geannuleerd. Het seizoen had in principe op 15 maart in het Australische Melbourne moeten beginnen.

Foto: REUTERS

“Het Circuit van Spa-Francorchamps maakt integraal deel uit van de geschiedenis van de Formule 1. Het staat sinds de oprichting van het wereldkampioenschap in 1950 op de kalender en is in de loop der jaren uitgegroeid tot een van de meest legendarische circuits ter wereld. Als zodanig moest ons nationale circuit zijn plaats op de kalender behouden en dus ook zijn rol spelen in de voortzetting van het wereldkampioenschap 2020”, stelt de organisatie.

De Nationale Veiligheidsraad had eerder grote evenementen tot 31 augustus verboden. Vorige maand kondigden Elio Di Rupo, de Waalse minister-president, en Willy Borsus, Waals minister van Economie, al aan dat de Belgische GP achter gesloten deuren zou kunnen doorgaan. Er dienden wel nog onderhandelingen te volgen tussen de organisatoren van de GP van België en Liberty Media, dat verantwoordelijk is voor de wereldwijde promotie van de Formule 1. Er moest immers worden bijgepast bij afwezigheid van fans op het mythische circuit. Tot dusver werden al 165.000 tickets verkocht.

“Spa Grand-Prix SA nodigt alle klanten die in het bezit zijn van een ticket voor deze editie van 2020 uit om de website www.spagrandprix.com te raadplegen. Daar vinden ze alle nodige informatie om hun tickets over te zetten naar de editie van 2021 of een terugbetaling aan te vragen”, aldus de organisatie.