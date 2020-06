Judd Trump en David Gilbert nemen eerste horde op Championship League snooker

De Engelsen Judd Trump (WS 1) en David Gilbert (WS 11) hebben hun ticket beet voor de tweede ronde in de Championship League Snooker (245.000 euro), die van start is gegaan in het Engelse Milton Keynes. Ze wonnen maandag allebei hun groep.

Trump, de regerende wereldkampioen, zette in zijn eerste wedstrijd van groep twee zijn landgenoot David Grace (WS 85) met 3-0 opzij. In zijn tweede partij tegen Elliot Slessor ging het iets moeilijker. Zo won hij de eerste frame nadat hij twee snookers nodig had voor framewinst. De Championship League-winnaar van 2009, 2014 en 2016 moest toezien hoe Slessor gelijk stelde. De twee laatste frames waren voor Trump. In zijn slotwedstrijd moest de Welshman Daniel Wells (WS 52) met 3-1 het onderspit delven.

In groep dertien won Gilbert met 3-0 van de Welshman Jackson Page (WS 97) en met 3-0 van de Engelsman Stuart Carrington (WS 45). Een 2-2 gelijkspel tegen de Welshman Jak Jones (WS 69) volstond voor groepswinst.

Vandaag/dinsdag komt Luca Brecel (WS 37) in actie.

- Uitslagen Championship League -

Groep 2.

Judd Trump (Eng/1) - David Grace (Eng/85) 3-0

Elliot Slessor (Eng/70) - Daniel Wells (Wal/52) 3-1

Judd Trump (Eng/1) - Elliot Slessor (Eng/70) 3-1

Daniel Wells (Wal/52) - David Grace (Eng/85)2-2

Elliot Slessor (Eng/70) - David Grace (Eng/85) 3-1

Judd Trump (Eng/1) - Daniel Wells (Wal/52) 3-1

Groep 13.

Stuart Carrington (Eng/45) - Jak Jones (Wal/69) 3-1

David Gilbert (Eng/11) - Jackson Page (Wal/97) 3-0

David Gilbert (Eng/11) - Jak Jones (Wal/69) 2-2

Stuart Carrington (Eng/45) - Jackson Page (Wal/97) 2-2

David Gilbert (Eng/11) - Stuart Carrington (Eng/45) 3-0

Jackson Page (Wal/97) - Jak Jones (Wal/69) 3-0

