Zes verdachten van gijzeling blijven aangehouden

De onderzoeksrechter in Hasselt heeft zes verdachten aangehouden en opgesloten op verdenking van betrokkenheid bij de gijzeling van een 13-jarige jongen uit Genk. Een zevende verdachte is onder voorwaarden vrijgelaten. De jongen maakt het volgens de advocaat van zijn familie ‘naar omstandigheden behoorlijk goed’.

De voorleidingen van de zeven verdachten duurden tot dinsdagochtend. Rond 1 uur maakte het parket van Limburg de resultaten bekend. De verdachten die zijn aangehouden verschijnen vrijdag voor de raadkamer in Tongeren.

Na 42 dagen werd maandag de gegijzelde jongen vrijgelaten. De jongen was in de nacht van 20 op 21 april vanuit zijn ouderlijke woning door gemaskerde en zwaar gewapende daders meegenomen. Om de jongen niet in gevaar te brengen, durfde de politie niet meteen in te grijpen. Eén van de verdachten is Khalid Bouloudo, een veroordeelde moslimextremist. Er zou voor de vrijlating in totaal 330.000 euro losgeld betaald zijn, en in de nacht van zondag op maandag werd de jongen daarom weer vrijgelaten.

Eén verdachte vrij

Bij huiszoekingen werden al kort daarna bij huiszoekingen in Antwerpen en Limburg zeven mensen opgepakt. Behalve Bouloudo gaat het om een 31-jarige man uit Zutendaal en een 36-jarige man uit Houthalen-Helchteren. Verder gaat het om drie broers van de familie L. uit het Antwerpse en een verdachte uit Berchem. Ze verschenen maandag nog voor de onderzoeksrechter.

Een 36-jarige verdachte uit Antwerpen is door de onderzoeksrechter voorwaardelijk in vrijheid gesteld. Hij kreeg een verbod opgelegd om naar het buitenland te reizen en hij mag geen contact hebben met andere verdachten of met de familie van het slachtoffer.

‘Te jong om gevaren te kunnen inschatten’

Volgens Luc Delbrouck, de advocaat van de familie, maakt het jongen het ‘naar omstandigheden behoorlijk goed’. Hij kon de minderjarige maandag al kort spreken, zegt hij in De Ochtend op Radio 1. ‘Ik verwachtte me aan iemand die veel meer onder de indruk zou zijn.’

‘Hij is al bij al goed behandeld. Hij is ongerust geweest, maar is misschien nog wat te jong om alle gevaren goed te kunnen inschatten’, aldus de raadsheer.

Losgeld

Delbrouck zegt dat er eerder geen sprake was van bedreiging van de familie. ‘De link naar die mensen is niet duidelijk. De ontvoerders waren blijkbaar in de overtuiging dat de familie vermogend was, en het was louter om het geld te doen’.

Of er nu losgeld in handen van een terreurgroep is terechtgekomen, kon Delbrouck niet duidelijk bevestigen. ‘Dat zal moeten blijken. Zeker wanneer er terroristische motieven meespelen moeten we waakzaam blijven’.