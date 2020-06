‘Michel Preud’homme stopt als hoofdcoach van Standard’

Michel Preud’homme is volgend seizoen niet langer hoofdcoach van Standard Luik. Dat bracht La Dernière Heure maandagavond naar buiten.

Preud’homme had nog een contract voor één extra seizoen bij de Rouches als T1, maar zou het niet meer kunnen opbrengen verder te gaan. De 61-jarige oud-doelman vertrekt wel niet op Sclessin. Hij zou aan boord blijven als sportief directeur - een rol die hij nu ook al uitoefent - en houdt als vicevoorzitter ook zijn zetel in de Raad van Bestuur van de club.

Standard zal het nieuws eerstdaags communiceren, aldus La Dernière Heure

Preud’homme was bezig aan zijn derde periode als hoofdcoach bij Standard. Hij stond een eerste keer aan het roer in het seizoen 2001-2002. Vervolgens leidde hij de Rouches tussen 2006 en 2008 naar grote successen. Standard behaalde in 2008 zijn eerste landstitel in 25 jaar. Sinds de zomer van 2018 was MPH opnieuw hoofdcoach van Standard. Vorig seizoen leidde hij de Rouches naar een derde plaats. Dit seizoen eindigde Standard in de vroegtijdig stopgezette competitie als vijfde.

De spelersgroep van Standard moet haar fysieke testen op het seizoen beginnen op 12 juni, de trainingen zullen normaal gezien starten op 15 juni. Wie de nieuwe T1 van Standard zal worden, is nog hoogst onduidelijk. Tot vorige week werd de naam van Felice Mazzu genoemd, maar hij ondertekende een contract bij 1B-club Union.