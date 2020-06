Dieumerci Mbokani wint voor de tweede keer de Ebbenhouten Schoen

Antwerp-aanvaller Dieumerci Mbokani heeft maandag voor de tweede keer in zijn carrière de Ebbenhouten Schoen gewonnen, de prijs voor de beste speler uit Afrika of van Afrikaanse afkomst in de Jupiler Pro League. Eerder kroonde de Congolees zich al tot topschutter in onze competitie.

Mbokani won de trofee eerder al in 2012, toen nog als speler van Anderlecht. Het record staat op naam van Mbark Boussoufa, die de Ebbenhouten Schoen tussen 2006 en 2010 drie keer in ontvangst mocht nemen. Als Mbokani besluit in België te blijven, blijft dat record binnen handbereik.

De aanvaller van Antwerp greep dit jaar nipt naast een tweede Gouden schoen, maar kroonde zich met 18 competitiedoelpunten wel tot topschutter en wint nu opnieuw de Ebbenhouten Schoen. De andere genomineerden waren Jérémy Doku (Anderlecht), Clinton Mata, Simon Deli, Krépin Diatta (Club Brugge), Faris Haroun (Antwerp), Selim Amallah (Standard) en Vadis Odjidja (AA Gent).

De Ebbenhouten Schoen werd uitgereikt tijdens de 20ste editie van de African Awards. Dieumerci Ndongala kreeg de prijs voor de voetballer die zich gedurende het jaar heeft onderscheiden voor zijn sociale of humanitaire acties.