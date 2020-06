Kleine manifestaties tegen racisme in Gent en Brussel verlopen rustig

Op het Gentse Sint-Pietersplein hebben zo’n 500 mensen vandaag een (niet-aangevraagde) protestactie gehouden tegen racisme. Aanleiding is de dood van George Floyd, een zwarte arrestant. De actie verliep rustig. Ook in Brussel hielden een 50-tal mensen om dezelfde reden een vreedzame sit-in

Met slogans als ‘Stop racisme’, ‘racisme is dodelijk’ en ‘We can’t breathe’ betoogden maandagnamiddag ongeveer 500 demonstranten op het Sint-Pietersplein. Overal waren kruisjes aangebracht op het plein zodat de demonstranten op voldoende afstand van mekaar stonden. Ook had iedereen een mondmasker aan. De betoging tegen het racisme in Amerika, met als trieste aanleiding de dood van George Floyd, duurde een klein halfuur.

Hoewel de actie was verboden, is niet duidelijk of er boetes worden uitgedeeld. Door het ministerieel besluit omtrent de coronamaatregelen mogen dergelijke bijeenkomsten immers niet. Toch werd tijdens de demonstratie niet ingegrepen, de politie liet begaan. Mogelijk krijgen enkel de organisatoren nadien nog een boete in de bus.

Huilend wit meisje

In Brussel hielden een 50-tal mensen een sit-in op het Muntplein. De aanvankelijk geplande manifestatie van Black Lives Matter België werd in allerijl afgelast wegens slechte organisatie en tegenstrijdige communicatie. De aanwezigen besloten op eigen houtje, in afspraak met de politie, een korte zitactie te houden, op anderhalve meter afstand van elkaar.

‘Na al de slechte emoties van de afgelopen dagen, heb ik vandaag eindelijk hoop gekregen om zoveel mensen bij elkaar te zien’, aldus demonstrant Jean-Luc Nsengiyumva (49) uit Sint-Pieters-Woluwe. ‘Het mooiste was dat er ook niet zwarte mensen aanwezig waren. Ik zag bijvoorbeeld een wit meisje huilen. Zoiets geeft hoop. Het betekent dat de pijn van zwarte mensen stilaan gehoord wordt.’

Volgens de eveneens aanwezige Dido Iakama, coördinator van de vzw Change, is er volgende week een groter protest gepland, georganiseerd door meerdere organisaties. ‘In België is politiegeweld en racial profiling ook een actueel debat. We protesteren om Amerikaanse toestanden te voorkomen. En voorkomen is beter dan genezen, zoals wat de manifestanten in Amerika nu proberen te doen.’