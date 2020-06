Russen beslissen op 1 juli of Poetin tot 2036 kan aanblijven

Op 1 juli zal het Russische volk zich mogen uitspreken over de grootste grondwetswijziging in de geschiedenis van Rusland, die president Vladimir Poetin toelaat tot zijn 83ste aan te blijven. Het referendum was aangekondigd in april, maar werd uitgesteld.

Het referendum over de grootste wijziging van de grondwet in de Russische geschiedenis vindt op 1 juli plaats. President Vladimir Poetin ging maandag akkoord met de datum. Normaal stond de volksbevraging gepland in april, maar de pandemie van het coronavirus gooide roet in het eten.

De grondwetswijziging is omstreden, omdat ze er vooral voor zorgt dat de macht van de president wordt uitgebreid. De veranderingen werden vorige winter al in ijltempo goedgekeurd door het Russische parlement en het grondwettelijk hof. Geeft ook het volk zijn zegen, dan mag de nu 67-jarige Poetin nog tot 2036 aanblijven. Zo niet, moet hij in 2024 met pensioen.

De cruciale keuze werd ingebed in een reeks andere voorstellen die de goedkeuring van de achterban zouden moeten wegdragen. Zo zou de nieuwe grondwet ook het huwelijk vastleggen als verbond tussen man en vrouw en een verbod bevatten op het ‘weggeven van grondgebied’. Critici zien er afleidingsmanoeuvres in.

Veiligheidsmaatregelen

In het licht van de coronacrisis beloofde de voorzitster van de centrale kiescommissie een veilig verloop van het referendum. Er zullen mondmaskers en handschoenen ter beschikking worden gesteld, evenals balpennen voor eenmalig gebruik. Mogelijk komt er ook een mobiel kiesbureau voor mensen die zich niet kunnen verplaatsen. Om het risico op besmettingen zo klein mogelijk te houden, begint de volksbevraging al zes dagen voor 1 juli.