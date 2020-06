Oom van ontvoerde 13-jarige jongen was leider Europees drugsnetwerk

De familie van de 13-jarige ontvoerde jongen uit Genk ging al geregeld over de tongen bij het gerecht voor hun groot aandeel in het Limburgse drugsmilieu. Zijn 57-jarige oom M. werd in januari 2019 nog veroordeeld tot een celstraf van dertien jaar voor het organiseren van een grote internationale drugshandel waarbij maar liefst 8,3 miljoen euro winst werd gemaakt.