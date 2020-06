Organisator Braziliaanse Grote Prijs F1 wil race met publiek: “Het wordt een fascinerende race”

Ondanks de coronacrisis gaat de organisator van de Grote Prijs Formule 1 van Brazilië ervan uit dat de race in november in São Paulo kan plaatsvinden met toeschouwers. Dat heeft Tamas Rohonyi verklaard in een interview met het Amerikaanse zakenblad Forbes.

Volgens de organisator verlopen de voorbereidingen op de Braziliaanse GP volgens plan. “We zijn er zeker van dat er opnieuw een fascinerende race zal doorgaan op het beroemde circuit van Interlagos”, zo klinkt het. “Het evenement zal zonder enige problemen plaatsvinden volgens het bestaande contract. We verwachten dat de internationale autosportfederatie FIA de datum in november zal bevestigen, zodat de ticketverkoop kan beginnen.” Op de oorspronkelijke kalender stond de Braziliaanse GP op 15 november geprogrammeerd.

Brazilië is zwaar getroffen door het coronavirus met bijna 29.000 doden. De staat São Paulo neemt twintig procent van de besmettingen voor zijn rekening. Gouverneur João Doria heeft recent de beperkende maatregelen verlengd, maar hij kondigde ook een geleidelijke versoepeling aan. Zo mogen winkels opnieuw de deuren openen.

Het Formule 1-seizoen gaat met twee wedstrijden op 5 en 12 juli op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg zonder toeschouwers van start. De nieuwe racekalender wordt vermoedelijk deze week bekendgemaakt.

Vanwege de coronacrisis werden de tien eerste Grote Prijzen van het seizoen allemaal uitgesteld of geannuleerd. Het seizoen had eigenlijk op 15 maart in het Australische Melbourne moeten beginnen.