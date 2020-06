Woede neemt toe over Trump die 'zich verstopt'

Terwijl de protesten in verschillende Amerikaanse steden escaleren - zowel in Iowa als Kentucky is sprake van dodelijke slachtoffers - verschanst de president zich in het Witte Huis. Zijn stilzwijgen lokt onbegrip en boosheid uit, meerdere celebrity's spreken zich uit. Platenmaatschappijen organiseren morgen een ‘Stille Dinsdag’.

De voorbije uren waren er opnieuw hevige clashes tussen betogers en politie in Washington D.C., New York City en Philadelphia. Al in meer dan veertig steden werd een avondklok ingesteld, onder meer ...