Vrouwenraad tevreden met proces tegen De Pauw

Dat het parket tv-maker Bart De Pauw voor de rechter wil brengen wegens belaging en digitale overlast, noemt de Vrouwenraad ‘een goede zaak’.

Het parket van Mechelen gaat op 8 september aan de raadkamer vragen om de zaak-De Pauw door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Officieel luidt de aanklacht: belaging en digitale overlast. De Pauw zou langere periodes grote hoeveelheden expliciete en soms ronduit vulgaire sms’en gestuurd hebben naar vrouwen die meewerkten aan zijn producties. In enkele ­gevallen zou hij ook bij hen langsgegaan zijn.

‘Daarmee geeft men alvast een sterk signaal dat stalking en grensoverschrijdend gedrag een ernstig misdrijf vormen en niet straffeloos kunnen passeren’, luidt het in een persbericht van de Vrouwenraad. ‘Als Vrouwenraad willen we een hart onder de riem steken van alle slachtoffers van stalking, en nu in het bijzonder van de vrouwen die opzettelijk en steeds opnieuw lastiggevallen werden door Bart De Pauw. Ze zullen er in de rechtbank niet alleen voor staan.’

Aanzienlijke afname

De Vrouwenraad hoopt van ganser harte dat het effectief tot een openbare rechtszaak komt, en ‘dat dit proces bij het grote publiek zal leiden tot een verruimd bewustzijn over belaging en grensoverschrijdend gedrag én dat dit niet straffeloos kan passeren’. Uiteindelijk moet dit leiden tot een ‘aanzienlijke afname van het fenomeen’, besluit voorzitster Magda De Meyer.

Ook Bart De Pauw zelf en verschillende slachtoffers, die vertegenwoordigd worden door de Gentse advocate Christine Mussche, zijn naar eigen zeggen klaar voor een proces. Vaststaat dat, áls er een proces van komt, alle ogen erop gericht zullen zijn. De foutenmarge is klein.