Dierenrechtenorganisatie Animal Resistance heeft maandagochtend actiegevoerd aan de poorten van de Zoo van Antwerpen. Vier activisten verkleed in dierenpakken zaten met hun arm bevestigd in betonnen boxen en een vijfde zat opgesloten in een kooi. Anderen hielden protestborden in de lucht met foto’s van dieren en slogans. Vijf activisten werden aangehouden.