Alweer is een droogterecord gemeten: mei 2020 was de droogste mei sinds het ontstaan van België, er viel amper een twaalfde van de normale hoeveelheid neerslag.

De voorbije maand mei was de droogste meimaand sinds 1833. Dat blijkt uit het klimatologisch maandoverzicht van het KMI. In Ukkel viel maar 5,4 mm neerslag, waar dat normaal 66,5 mm is. In mei 1833 viel er 1,4 mm. Het is al de tweede maand op rij dat we een droogterecord breken sinds het ontstaan in België.

De neerslag viel op maar zes dagen. Dat zijn tien neerslagdagen minder dan wat het KMI als normaal beschouwt. De meeste neerslag viel op 10 mei, in Ukkel was het dagtotaal toen 2,1 mm.

Het was ook een zeer zonnige meimaand, met liefst 301 uur en 12 minuten zon in Ukkel, tegen een normale 191 uur en 3 minuten. Er waren maar vier zwaarbewolkte dagen. De luchtvochtigheidsgraad was ook opmerkelijk laag.

‘Geblokkeerd patroon’

Volgens het KMI is de hoofdreden voor het uitblijven van neerslag een hardnekkig, geblokkeerd, patroon op de weerkaarten. ‘De hogedrukgebieden komen zich vaker nestelen boven West-Europa en de Britse Eilanden, waardoor neerslagzones onze regio niet kunnen bereiken’, aldus de meteorologische dienst, die ook de invloed van de klimaatverandering op de droogte bestudeert.

Deze week wordt er evenwel regen voorspeld. Vanaf woensdag hangen er vaak hoge wolkensluiers en vormen zich ook stapelwolken, die vooral ten zuiden van Samber en Maas kunnen uitgroeien tot een (onweers)bui.