Beerschot verlengt contract van “pitbull” Tom Pietermaat

Beerschot heeft Tom Pietermaat langer aan de club verbonden. De 27-jarige middenvelder zette zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis tot 2023, zo is maandag bekendgemaakt.

“Een verbeterd en verlengd contract voor onze pitbull op het middenveld”, laat Beerschot weten. “De wederzijdse appreciatie tussen mij en de club is enorm”, vult Pietermaat aan.

De verdedigende middenvelder speelt sinds 2014 voor de Kielse Ratten en heeft daarmee de langste staat van dienst in de kern. Pietermaat vervoegde Beerschot in vierde klasse en maakte sindsdien de opgang mee naar de Proximus League. Hij kende heel wat blessureleed maar fit is hij een vaste waarde. Zo speelde Pietermaat begin maart 90 minuten in de heenwedstrijd van de promotiefinale tegen OHL. Op 2 augustus verdedigt Beerschot in Leuven de 1-0 voorsprong uit de heenmatch. Inzet is een ticket voor 1A.