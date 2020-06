Coronacijfers: slechts 25 nieuwe ziekenhuisopnames

De dagelijkse update van het aantal (nieuwe) coronaslachtoffers blijft hoopgevend: er zijn de voorbije 24 uur 136 aantal nieuwe gevallen geregistreerd, 25 patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis en 19 mensen zijn overleden.

De versoepeling van de lockdown leidt vooralsnog niet tot een significante opflakkering van het aantal besmettingen, al zijn de weekendcijfers over het algemeen altijd wat lager. Op de laatste dag van mei, zondag de 31ste, werden 136 nieuwe covid-19-besmettingen gerapporteerd. Daarvan wonen er 80 in Vlaanderen, 30 in Wallonië en 26 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 58.517.

In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 807 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 25 nieuwe opnames. Op de intensieve zorgen liggen in totaal 163 patiënten, dat zijn er opnieuw 5 minder dan de dag voordien. 83 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig. Een en ander blijkt uit het dagelijkse epidemiologische bulletin van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

Bijna 16.000 mensen uit ziekenhuis

15.919 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 32 in de voorbije 24 uur.

In totaal werden 9.486 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 19 in de voorbije 24 uur. Dat zijn er ietsje meer dan gisteren gemeld werden: toen was er sprake van 14 overledenen de voorbije 24 uur. Van de 19 meest recente dodelijke slachtoffers overleden 14 mensen in het ziekenhuis en 5 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 100 procent bevestigd door een covid-test.

50 procent van alle sterfgevallen vond in Vlaanderen plaats.