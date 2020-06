Spelers in Major League Soccer gaan akkoord met collectieve loonsverlaging

De voetballers in de Amerikaanse Major League Soccer (MLS) hebben zich akkoord verklaard met een collectieve loonsverlaging. Op die manier willen ze hun clubs steunen nu die het door de coronacrisis financieel niet gemakkelijk hebben.

De loonsverlaging kadert in een pakket maatregelen dat via stemming werd goedgekeurd, zo bevestigt de spelersvakbond MLSPA. Er werd onder meer ook groen licht gegeven voor het organiseren van een zomertoernooi in Orlando.

De MLS-competitie was op 12 maart amper twee speeldagen ver toen werd beslist het seizoen stop te zetten. Sinds vorige week mag er opnieuw in kleine groepjes worden getraind. De MLS hoopt dat de bal in juli opnieuw kan rollen. Er wordt gedacht aan een toernooi met de 26 ploegen in Orlando in het immense complex van Disney World. Ook de NBA denkt aan die locatie om de competitiedraad weer op te nemen.