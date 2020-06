Ook Michael Jordan laat van zich horen: ‘Wij hebben er genoeg van’

Basketlegende Michael Jordan heeft zondagavond een verklaring verspreid waarin hij oproept tot verandering in de Verenigde Staten. ‘Wij hebben er genoeg van’, zegt hij naar aanleiding van de dood van George Floyd, waardoor er al dagen hevig protest is in de Verenigde Staten.

‘Ik ben diep bedroefd, gekwetst en kwaad’, opent de 57-jarige Jordan zijn boodschap. ‘Ik zie en voel ieders pijn, woede en frustratie. Ik schaar mij achter iedereen die dit ingeworteld racisme en geweld tegen gekleurde mensen in ons land wil stoppen. We hebben er genoeg van.’

Op 25 mei werd Floyd in Minneapolis bij een arrestatie door een blanke politieman gedood nadat die hem minutenlang met een knie in zijn nek tegen de grond drukte. In de VS is het al dagenlang erg onrustig en komen steeds meer mensen op straat om het aanhoudende geweld tegen zwarten aan te klagen.

Statement From Michael Jordan pic.twitter.com/lnXYMhtvo3 — Estee Portnoy (@esteep) May 31, 2020

‘Ik heb niet alle antwoorden’, gaat Jordan verder. Hij roept op te blijven strijden tegen ‘zinloze brutaliteit’. ‘We moeten vreedzaam blijven protesteren tegen onrechtvaardigheid en eisen dat er verantwoordelijkheid wordt opgenomen. Met onze gezamenlijke stem moeten we druk uitoefenen op onze leiders om wetten te veranderen. Of anders moeten we onze stem gebruiken om het systeem te veranderen. Iedereen moet deel uitmaken van de oplossing en we moeten samenwerken zodat er rechtvaardigheid is voor iedereen.’

Jordan drukt tot slot zijn medeleven uit met de familie van Floyd ‘en de vele anderen die brutaal en zinloos zijn gestorven door racisme en onrechtvaardigheid’.

Sporters laten van zich horen

Met zijn boodschap sluit Jordan zich aan bij een steeds groeiende groep sportsterren die het politiegeweld in de VS aanklagen. Heel wat grote namen uit de NBA en NFL gingen hem voor, net als onder meer tennissterren Serena Williams en Coco Gauff.

LeBron James maakt zich druk op sociale media, omdat de media volgens hem geen oog hebben voor de vreedzame protesten.

Media showing this???? I bet you they’re not. ????‍??! You know why, cause this is unity, peaceful, beautiful and love! https://t.co/QkgH2SFmON — LeBron James (@KingJames) June 1, 2020

Ook Lewis Hamilton liet zich horen. De wereldkampioen Formule 1 klaagde het stilzwijgen van zijn collega’s in de F1 aan. ‘Ik zie wie er stil blijft. Sommigen onder jullie zijn grote sterren. Toch horen we jullie niet over dit grote onrecht. Vanuit mijn door blanken gedomineerde sport komt er geen enkel teken. Ik ben een van de weinige gekleurde mensen. Ik sta alleen. Ik had gehoopt dat jullie zouden zien wat er aan het gebeuren is en iets zouden zeggen, maar jullie staan niet aan onze zijde. Weet alleen dat ik weet wie jullie zijn, en ik zie jullie.’