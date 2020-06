Gijzeling van 13-jarige jongen na 42 dagen afgelopen

Een 13-jarige jongen die eind april thuis ontvoerd werd, is zondagnacht na 42 dagen bevrijd. Dat meldt het parket van Limburg. Bij een grote politieactie werden vervolgens 'meerdere verdachten' opgepakt.

De jongen werd in de nacht van maandag 20 op dinsdag 21 april ontvoerd in zijn ouderlijke huis in Genk door meerdere gewapende en gemaskerde mannen. Bij de ontvoering zouden ook enkele andere mensen bedreigd zijn. Het parket onderzocht in eerste instantie of er een link was met het drugsmilieu. De familie van de jongen was in het namelijk verleden betrokken bij enkele drugsonderzoeken.

Dat bleek vermoedelijk niet het geval geweest te zijn: de kidnappers vroegen losgeld, volgens VRT ging het om 'miljoenen euro’s'. Daarover zou de afgelopen weken onderhandeld zijn geweest, wat zondagnacht resulteerde in de vrijlating van de jongen. Het is niet duidelijk of er ook effectief losgeld werd betaald. Pas nadat het slachtoffer met zekerheid in veiligheid was gebracht, zou de politie vervolgens bij een grote actie 'meerdere verdachten' opgepakt hebben.

Het parket van Limburg houdt om 11 uur een persconferentie waarop meer informatie zal worden verschaft.

Het gaat met 42 dagen om een van de langste kidnapping in de Belgische geschiedenis. Anthony De Clerck, de zoon van textielmagnaat Jan De Clerck die in februari 1992 werd ontvoerd, was in totaal 32 dagen in handen van zijn kidnappers. Sabine Dardenne zat 80 dagen vast na haar ontvoering door Marc Dutroux.