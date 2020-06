Gespannen situatie in Amerika: twee agenten ontslagen, tankwagen rijdt in op menigte

Het protest tegen politiegeweld gaat niet liggen in de Verenigde Staten. Twee politieagenten uit Atlanta werden ontslagen, nadat ze buitensporig geweld hadden gebruikt bij de protesten. In Minneapolis reed een vrachtwagen in op de demonstranten.

De burgemeester van Atlanta, Keisha Lance Bottoms, kondigde de ontslagen zondag aan tijdens een persconferentie. ‘Ik zag een zeer verontrustende video van twee jonge studenten die gisteravond in het centrum van Atlanta waren. Onze agenten maken erg lange dagen, onder een zeer hoge druk. Maar het gebruik van geweld is nooit acceptabel’, zei ze over de ontslagen van de agenten.

Op videobeelden van het incident is te zien hoe een groep politieagenten een studentenkoppel hardhandig uit hun auto sleept. Ze gebruikten een stroomstootwapen bij de man, en boeiden de vrouw met kabelbinders. Het koppel leek zich niet te verzetten tegen de politie.

Volgens Bottoms waren er vijf agenten bij de arrestatie betrokken, maar mogen drie van hen voorlopig blijven werken. Ze zei ook dat de klacht tegen de vrouw werd ingetrokken en de man inmiddels weer werd vrijgelaten.

Vrachtwagen rijdt in op demonstranten

In de stad Minneapolis, waar de George Floyd het leven liet na zijn arrestatie, reed zondag een vrachtwagen in op demonstranten. Er vielen geen gewonden, de bestuurder werd aangehouden.

Op beelden is te zien dat de mensen zich snel uit de voeten maken als een toeterende tankwagen in eerste instantie hard op de menigte komt afrijden. Uiteindelijk stopt het voertuig en wordt het omsingeld door de betogers.

‘Zeer verontrustende daden van een vrachtwagenchauffeur op de I-35W (een lokale snelweg, red.), die een menigte vreedzame demonstranten opschrikt. De vrachtwagenchauffeur raakte gewond en werd met niet-levensbedreigende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Hij werd gearresteerd. Het lijkt erop dat er geen demonstranten zijn geraakt door de vrachtwagen’, tweette het departement voor openbare veiligheid van de stad.

Het departement onderzoekt hoe de tankwagen de snelweg is opgeraakt, aangezien die afgesloten is voor gemotoriseerd verkeer.

Gewelddadig politieoptreden

De spanningen in de VS zijn het gevolg van de arrestatie van de zwarte man George Floyd, die vorige week het leven liet bij zijn arrestatie. Er brak een nationale golf van protest uit, het verzet tegen de hardhandige aanpak van zwarte Amerikanen door de politie werd aangezwengeld door de dood van Floyd. In twaalf steden staat de Nationale Garde klaar om in te grijpen, 17 steden voerden een avondklok in. Naast vreedzaam protest zijn er betogers die vernielingen aanbrengen en brandstichten.