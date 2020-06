Ook pinkstermaandag is zonnig en warm

Pinkstermaandag wordt net als de voorbije dagen zonnig en warm. Het KMI verwacht dat het kwik op sommige plaatsen tot 27 à 28 graden zal klimmen. Vanaf donderdag wordt het frisser met lokale buien.

De eerste dag van juni wordt een zonnige en warme dag, met soms wat hoge sluierwolken of enkele stapelwolken. De maxima variëren van 22 graden aan zee en op de Ardense Hoogten tot 27 à 28 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit oost tot noordoost.

Ook ‘s avonds en ‘s nachts blijft het droog met enkele hoge wolkenvelden. De minima liggen dan tussen 6 graden in de Hoge Venen en 15 graden aan zee. De wind wordt zwak uit veranderlijke richtingen. Aan de kust blijft de wind matig uit noord-noordoost.

Dinsdag blijft het zonnig, met op het einde van de namiddag stapelwolkjes in het binnenland. Het kwik kan dan klimmen tot 29 graden. Woensdag al iets koeler met temperaturen tot 26 graden, en donderdag is het gedaan met het zomers weertje. Dan verwacht het KMI vrij veel bewolking met perioden van regen of buien en 14 à 15 graden aan de kust en 21 of 22 graden in de Kempen.