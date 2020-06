Bayern München kijkt alweer voorzichtig naar voetballen met fans: “10.000 tot 11.000”

Bayern München onderzoekt of het snel weer met supporters in de eigen Allianz Arena kan voetballen. “Natuurlijk kijken we of we met de huidige maatregelen weer fans kunnen toelaten”, vertelde bestuurslid Oliver Kahn zondag bij Sky.

“Het zou dan gaan om 10.000 of 11.000 toeschouwers”, aldus de oud-doelman. “Maar het moet natuurlijk wel veilig zijn. Dat moeten we goed onderzoeken.”

Kahn vertelde niet wanneer Bayern weer fans denkt te kunnen toelaten. De koploper van de Bundesliga heeft voor dit seizoen nog drie thuisduels op het programma staan.

Bayern speelt voor de competitie nog tegen Borussia Mönchengladbach (13 juni) en SC Freiburg (20 juni) in de Allianz Arena. Eintracht Frankfurt komt op 10 juni op bezoek voor een halve finale in het bekertoernooi. De Allianz Arena biedt plaats aan 75.000 fans. Sommige Duitse politici vrezen dat er dit hele kalenderjaar geen fans meer in de stadions van clubs uit de Bundesliga kunnen zitten, vanwege het coronavirus.