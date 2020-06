Valencia drukt haar verbazing uit bij bekentenis van Atalanta-coach: “Hij bracht veel mensen in gevaar”

Valencia heeft in een persbericht met verbazing akte genomen van de uitspraken van Gian Piero Gasperini, de hoofdcoach van Atalanta Bergamo, in de Italiaanse pers. Gasperini verklaarde te denken dat hij “waarschijnlijk” besmet was met het coronavirus op het moment van de terugwedstrijd van de achtste finales in de Champions League, begin maart in Mestalla, die Atalanta met 3-4 won. De wedstrijd vond achter gesloten deuren plaats, omdat het coronavirus op dat moment al hevig woekerde in Noord-Italië.

Gasperini zei zondag aan de Gazzetta dello Sport dat hij zich de dag voor de wedstrijd en de matchdag zelf ziek voelde. Nog een dag later verloor hij zijn smaakzin. Intussen kwam bij een test aan het licht dat hij antilichamen aanmaakte tegen het virus, een duidelijk bewijs dat hij wel degelijk besmet raakte.

“Valencia CF wenst publiekelijk haar verbazing te uiten naar aanleiding van de uitspraken van Gasperini in de Italiaanse media”, liet de Spaanse club noteren op haar website. “Door zijn gedrag, indien hij wel degelijk besmet was, bracht hij erg veel mensen in en rond het veld in gevaar.”

Enkele dagen na de bewuste wedstrijd verklaarde Valencia al dat “zo’n 35 procent van de spelersgroep besmet was geraakt met het coronavirus”. Iedereen herstelde uiteindelijk zonder grote gezondheidsproblemen te hebben ondervonden.

Atalanta plaatste zich bij haar Champions League-debuut voor de kwartfinales. De heenwedstrijd van de achtste finales tegen Valencia, die in Milaan in een vol stadion werd afgewerkt, wonnen de Bergamasken met 4-1. Die partij half februari werd later door experts als oorzaak aangewezen van de massale uitbraak van het virus in de streek rond Bergamo.

Het is momenteel nog onduidelijk hoe de UEFA het vervolg van de huidige Champions League-campagne wil afwerken. De kans lijkt groot dat het kampioenenbal tijdens de zomer in een verkort schema zal beslecht worden.

Garay deelt forse sneer uit aan werkgever Valencia

Verdediger Ezequiel Garay ziet eind juni zijn contract bij Valencia aflopen, maar dat is niet helemaal naar zijn zin. Hij plaatste zondag een statement op sociale media waarin hij aangaf graag te willen blijven. “Valencia maakt dit echter onmogelijk”, aldus de 33-jarige Argentijn.

Club en speler discussiëren al sinds vorige zomer over een contractverlenging, maar de onderhandelingen liepen op niets uit. Garay verwijt de Spaanse topclub in een video op Instagram steeds maar weer de voorwaarden te hebben aangepast. “In februari raakte ik dan nog zwaar geblesseerd aan de knie en hoorde niets meer van de club omtrent mijn contractsituatie”, liet de verdediger noteren.

Ook Valencia reageerde op de uitspraken van de Argentijn. “We zijn verrast en teleurgesteld door de uitspraken van Ezequiel. Zoals de speler aangeeft, werd er onderhandeld sinds juli 2019. Onze verbeterde voorstellen werden steeds afgewezen en dat respecteerden wij.”

Garay speelt sinds augustus 2016 voor Los Che. Voordien verdedigde hij de kleuren van Newell’s Old Boys, Racing Santander, Real Madrid, Benfica en Zenit Sint-Petersburg. De 32-voudig Argentijns international speelde in totaal 114 officiële duels voor Valencia.