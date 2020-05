Avondklok en Nationale Garde: VS bereiden zich voor op nieuwe protestnacht

Twaalf Amerikaanse staten zullen in de nacht van zondag op maandag zeker 5.000 manschappen van de Nationale Garde inzetten, na een nacht van zwaar protest. 17 steden voeren een avondklok in. Aanleiding is de dood van George Floyd door een gewelddadig politieoptreden.

Na een nacht van vernielingen en brandstichting in zeker 75 steden in de VS, hebben de autoriteiten de schade opgemeten. Er zijn honderden arrestaties uitgevoerd voor de vernielingen. De autoriteiten zetten zich schrap voor de komende nacht, bijvoorbeeld in de staat Texas. Gouverneur Greg Abbott heeft een noodtoestand uitgevaardigd, zodat federale agenten het werk van politieagenten kunnen doen.

De Nationale Garde wordt breed opgevorderd, onder meer in Seattle, Philadelphia, Los Angeles en Chicago. Twaalf staten zetten de Nationale Garde in voor steden waar het protest uit de hand loopt. In San Francisco zal de avondklok opnieuw ingaan om 20.00 uur ’s avonds (lokale tijd), de burgemeester spreekt van ‘zware schade aan de stad’ na de voorbije nacht. Zestien andere steden stellen ook een avondklok in.

Ook vreedzaam protest gaat verder zondag. In Minneapolis zijn mensen samengekomen op de plaats waar George Floyd door de knie van een agent minutenlang gekneld werd in de hals. Floyd liet er het leven.

‘Binnenlands terrorisme’

Ondertussen heeft de Amerikaanse president Donald Trump zondag gezegd dat hij ‘antifa’ als een binnenlandse terroristische organisatie zou bestempelen. Antifa staat voor ‘antifascisten’. Trump houdt de antifa, anarchisten en aanhangers van extreemlinks verantwoordelijk voor de vernielingen.

Het is onduidelijk of Trump de ‘antifa’, een losse groep van extreemlinkse aanhangers, ook kan aanduiden als ‘binnenlandse’ terroristische organisatie met de huidige wetgeving, schrijft The New York Times.

Minister van Justitie William Barr trad zondag niettemin Trump bij. ‘Het geweld aangewakkerd en uitgevoerd door antifa en andere gelijkaardige groepen is binnenlands terrorisme en zal ook zo worden behandeld.’