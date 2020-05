Prins Joachim biedt zijn excuses aan, en ‘betreurt daden diep’

Prins Joachim van België, zoon van aartshertog Lorenz en prinses Astrid, heeft zondag zijn excuses aangeboden voor het schenden van de coronamaatregelen in Spanje. Dat deed hij via een bericht aan het Spaanse persagentschap Efe.

De prins stuurde de korte mededeling per mail via zijn woordvoerder in Cordoba, advocaat Mariano Aguayo Fernandez de Cordova. Hij erkent ‘niet alle quarantainemaatregelen te hebben gerespecteerd’ tijdens zijn reis naar Spanje en geeft hiervoor zijn ‘excuses’. Hij verklaart dat hij zijn daden ‘diep betreurt’ en dat hij ‘de gevolgen ervan zal aanvaarden’.

De prins, die anders uit de belangstelling blijft, is wereldnieuws nu blijkt dat hij positief getest heeft op corona en in Cordoba op een feest was waar meer mensen aanwezig waren dan toegelaten volgens de coronamaatregelen. Onder meer BBC bracht dit weekend het verhaal van zijn besmetting en zijn lockdownfeest.

De jongste zoon van prinses Astrid vloog vorige week zondag vanuit Brussel naar Madrid. Of hij daar een geldige reden voor had, is twijfelachtig. De vaststelling dat hij zich bij aankomst niet aan de regel hield om 14 dagen in quarantaine te gaan, is een tweede probleem. Hij spoorde direct met de trein naar Andalusië.

Om het nog erger te maken: hij werd afgelopen dinsdag in Córdoba betrapt op een privé-evenement met vermoedelijk 27 gasten. Dat is een overtreding, want bijeenkomsten van meer dan 15 personen zijn verboden in Spanje. Wat het helemaal pijnlijk maakt voor de prins, is dat hij de volgende dag symptomen van het coronavirus vertoonde. Een test bevestigde dat hij positief is.

Of met de excuses het incident van de baan is, lijkt onwaarschijnlijk. Miguel Ángel Torrico van de veiligheidscel van Córdoba eiste eerder al een ‘onderzoek tot op het bot’. ‘Dit brengt ons allemaal in gevaar. En dat moet zwaar worden bestraft.’