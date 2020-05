Vader rijdt dochter (2) aan bij dodehoekongeval in vakantiepark

Een tweejarig meisje is zaterdagmiddag overleden bij een tragisch ongeval in vakantiepark Oostduinkerke aan zee. ‘Iedereen is hier erg aangeslagen’, zegt een tweedeverblijver in het park.

Het ongeval vond zaterdagmiddag rond 15 uur plaats. Een gezin uit het Oost-Vlaamse Lochristi verbleef er in het tweedeverblijf van een van hun ouders, die in West-Vlaanderen wonen. Het vakantiepark zelf is gesloten voor bezoekers, maar wel open voor bewoners die er een vaste bungalow hebben. In de straatjes tussen de bungalow is het zeer smal. De wagen kan er kort geparkeerd worden om in- en uit te laden. Volgens andere bewoners wou de vader hoffelijk even zijn wagen wat verplaatsen zodat een andere bewoner kon passeren. Maar niemand had gezien dat het tweejarig dochtertje ook naar buiten was gekomen en zich op dat ogenblik achter de wagen bevond. De papa reed traag achteruit en raakte het meisje. Het kind liep daarbij zware verwondingen op. Een MUG-arts en ambulanciers dienden snel de dringendste zorgen toe en brachten het meisje nog naar het ziekenhuis. Daar is het na aankomst overleden.

Dodehoekongeval

De opgeroepen politieagenten voerden in het vakantiepark een onderzoek uit en verwittigden het parket. ‘Maar er werd beslist om geen deskundige aan te stellen voor verder onderzoek’, klinkt het bij het parket. ‘Het is immers duidelijk dat het om een dodehoekongeval gaat.’

Het gaat dus om een spijtig ongeluk. Het heeft een diepe indruk nagelaten bij andere bewoners, waarvan sommigen getuige waren van de taferelen nadien. ‘Wij zijn allen bijzonder aangeslagen’, zegt een vrouw die meteen na het ongeluk geroep hoorde en buiten ging helpen. ‘Iedereen was in paniek. De taferelen gingen door merg en been en zijn niet te beschrijven. Zo goed en zo kwaad als we konden hebben we proberen steun en troost te bieden aan de ouders, maar dat was erg moeilijk. We hebben even ook het andere kindje van het gezin opgevangen. We hopen dat die ouders, bijzonder vriendelijke mensen net als de grootouders van het meisje, steun en kracht vinden bij elkaar en goed omringd kunnen worden, met professionele hulp.’