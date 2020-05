Théo Hayez (18) beleefde zes maanden lang zijn droom tijdens een trektocht door Australië. Tot de Brusselaar twee weken voor zijn terugkeer naar ons land verdween na een avondje uit in Byron Bay. Eén jaar later smeken zijn ouders nog steeds naar nieuwe getuigen die iets over zijn lot kunnen vertellen.

'We willen alle mensen bedanken voor de steun tijdens dit zeer moeilijke jaar. De vrijgevigheid van iedereen, zonder Théo zelfs maar te kennen, heeft ons weggeblazen en blijft ons helpen deze ...