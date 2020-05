Spanjaarden eisen excuses van zoon prinses Astrid: 'Alweer schandaal voor België'

Prins Joachim (28) bevindt zich in het oog van de storm in Spanje, nadat hij een illegaal feestje in Córdoba heeft bijgewoond. De zoon van prinses Astrid en neef van koning Filip testte daarna positief op Covid-19. 'Totaal onverantwoord. Hij kan 30 vrienden hebben besmet, en misschien wel zoveel meer onschuldige mensen.' Spanjaarden eisen openlijke excuses van de prins.

Het feestje met prins Joachim in de stad Córdoba is groot nieuws in Spanje, zo mogelijk nog groter dan in België. Een lang verhaal kort. Hij vloog vorige week zondag vanuit Brussel naar Madrid ...