Roger Decock (93) is niet meer. Hij overleed in de nacht van zaterdag op zondag. De West-Vlaamse flandrien was de oudste nog levende winnaar van de Ronde van Vlaanderen. In 1952 klaarde hij in Wetteren de klus, maar ‘Cockske’ was veel méér dan dat.

De vorige winter nog heel fitte Decock genoot ervan om op het Gala van de Nieuwsblad-Flandrien tussen de coureurs van nu te struinen. Met een wijntje in de hand sloeg hij een babbel met de Belgische toppers ...