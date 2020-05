Brandstichting en betogers omverrijden: protesten in VS lopen opnieuw uit de hand

Het protest na de dood van George Floyd heeft opnieuw een spoor van vernieling getrokken. Voor de tweede nacht op rij waren er in verschillende Amerikaanse steden zeer harde confrontaties tussen de politie en de protesterende menigte.

Ondanks het invoeren van een uitgaansverbod in onder meer Minneapolis, Los Angeles, Chicago, Atlanta, Denver, Philadelphia, Pittsburg, Seattle, Miami, Cleveland, Columbus, Portland, Milwaukee en Salt Lake City blijven de gewelddadige protesten in de Verenigde Staten voortduren. Amerikanen kwamen opnieuw massaal op straat om te protesteren tegen het gewelddadige politieoptreden in Minneapolis tegen George Floyd, een zwarte man die overleed nadat een agent acht minuten zijn knie in de nek van de man zette.

De protesten, die in minstens 30 steden plaatsvonden, liepen uit de hand. Zowat overal werd de avondklok, die vanaf 20 uur ’s avonds geldt, genegeerd. In Chicago gooiden de manifestanten met stenen naar politieagenten, die op hun beurt traangas inzetten. In Los Angeles werden tientallen auto’s in brand gestoken. De politie zette eerst het waterkanon in om de menigte uit elkaar te drijven en later ook rubberkogels. Ook in Minneapolis, New York en Philadelphia zijn meldingen van tientallen uitgebrande auto’s, vernielingen aan winkels en andere commerciële panden en gewonden door de harde confrontaties tussen de protesterende menigte en de (oproer)politie, die de situatie nauwelijks bedaard lijkt te krijgen omdat ze het voorwerp vormt van de protesten.

Minstens drie betogers zijn gearresteerd omdat ze op grote schaal politiewagens viseerden met molotovcocktails.

Politiewagen rijdt betogers omver

Intussen is er in de marge van de protesten een nieuw kruitvat ontstaan: in Brooklyn (New York) zijn twee SUV’s van de politie bewust tegen betogers gereden om hen achteruit te drijven. Op sociale media is op verschillende filmpjes van omstanders te zien hoe een SUV wordt tegengehouden door betogers met een dranghek. De politiewagen probeert vooruit te rijden, maar de menigte wil niet wijken. Een tweede politiewagen komt aangereden en rijdt langs de eerste, waar ook nog mensen staan die de eerste wagen aan het bekogelen zijn met stenen en verkeerskegels. De tweede SUV stopt heel even en rijdt dan vooruit, in de menigte. Op dat ogenblik rijdt ook de eerste politiewagen vooruit, tegen het dranghek, waardoor een tiental mensen achter het hek omver wordt gereden. Niemand belandde onder de wagens.

De reactie van de burgemeester van New York, Bill De Blasio, wakkert de controverse verder aan. De Blasio reageerde tijdens een persconferentie dat de betogers ‘de politiewagens niet enkel probeerden te beschadigen’ maar ‘ook de politiemensen bedreigden’ en ‘de voertuigen ook omsingelden’. ‘Het is ongepast voor betogers om een politievoertuig volledig te omsingelen en agenten te bedreigen’, zei hij. ‘Ik ga de politieagenten niet beschuldigen. Zij proberen met een bijna onmogelijke situatie om te gaan. En zij hebben dit incident niet aangestookt. Het incident is aangestookt door een groep betogers.’

Vooral het woord ‘omsingeld’ gooit olie op het vuur bij de betogers, die door de filmpjes die beargumenteren dat de politiewagens achteruit, links of rechts hadden kunnen rijden gezien daar geen mensen stonden.