Dubbel Lewandowski zet Bayern op weg naar titel, Schalke verliest opnieuw

In de Bundesliga heeft Bayern München Fortuna Düsseldorf geklopt met 5-0. Bayern telt nu 67 punten uit 29 matchen, tien meer dan Borussia Dortmund, dat zondag nog speelt. Het Schalke van Benito Raman verloor met 0-1 van Werder Bremen en blijft zo achter met 0 op 12.

Voor Bayern was de match tegen een onmachtig Düsseldorf een formaliteit: goals van Mathias Jørgensen (eigen goal), Benjamin Pavard, Robert Lewandowski (2x) en Alphonso Davies beslisten een pot eenrichtingsvoetbal.

Voor Robert Lewandowski waren het zijn 28ste en 29 pot van het seizoen. Hij heeft nu ook een bijzondere eer achter zijn naam, die hij deelt met Marco Reus en Kevin Volland: hij heeft minstens één keer gescoord tegen alle huidige teams uit de Bundesliga. Dit seizoen zit hij al aan 43 treffers voor de Rekordmeister, waarmee hij al even goed doet als zijn record uit 2016/2017.

De 3-0 van Lewandowski:

De 4-0 van Lewandowski

Schalke weer onderuit

Onze landgenoot Benito Raman begon bij Schalke op de bank, maar viel bij rust in. Hij scoorde meteen bijna de gelijkmaker na een goed actie, maar de doelman redde knap. Schalke drong nog aan, maar het was Werder dat nog dicht bij de 0-2 was.

Nog in Duitsland klopte het Hertha Berlijn van Boyata en Lukebakio Augsburg met 2-0, na een knap kunststukje van Dilrosun, die de bal op subtiele wijze omhoog wipte alvorens te scoren. Piatek maakt er nog 2-0 van.