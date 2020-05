Conner Rousseau over hoofddoekenverbod onder 16: ‘Meer een vraag dan een voorstel’

Nadat Conner Rousseau in De Standaard sprak over een hoofddoekenverbod onder 16 jaar, kreeg de SP.A-voorzitter veel tegenkanting op Twitter. ‘Wie mij kent, weet dat vrijheid vooropstaat’, reageert Rousseau nu.

In een interview met De Standaard dit weekend speelt SP.A-voorzitter Conner Rousseau met het idee van een hoofddoekenverbod tot zestien jaar. Rousseau worstelde echter nog met het vrijheidsdilemma van beschermen tegen religieuze groepsdruk versus de keuze om te dragen wat je wilt.

‘Als je alcohol kunt verbieden tot zestien jaar, waarom dan niet ook de hoofddoek op school?’, aldus Rousseau in het interview. Dat is volgens hem belangrijker dan neutraliteit achter het loket. ‘Migratie belangt ons allemaal aan, maar er is er maar één oplossing: investeren in integratie.’

Op sociale media als Twitter reageerden heel wat mensen verrast op de uitspraken van Rousseau. CD&V-voorzitter Joachim Coens noemde de vergelijking van zijn SP.A-collega ‘bizar’.

Inderdaad een bizarre vergelijking van Conner — Joachim Coens (@joachimcoens) May 30, 2020

Rousseau: ‘16 misschien goede leeftijd om zelf geloof te kiezen?’

‘Iedereen draagt wat hij/zij wil dragen’, reageert Rousseau via hetzelfde medium op de kritiek. ‘Vrijheid staat voorop. Wie mij kent, weet dat.’

‘Tegelijk mogen we niet blind zijn voor de druk die jonge meisjes geregeld ervaren om een hoofddoek te dragen’, benadrukt de SP.A-voorzitter. ‘Wanneer de vrije wil er onvoldoende is, moet we kunnen nadenken over oplossingen.’

Rousseau geeft toe dat het moeilijk is om een leeftijd te plakken vanaf wanneer erop vertrouwd kan worden dat iemand een eigen keuze kan maken. ‘Maar op 16 krijgen jongeren extra rechten, omdat we ervan uitgaan dat ze dan klaar zijn om met die rechten en vrijheden om te gaan. Misschien is 16 wel een leeftijd waarop jongeren geacht kunnen worden hun eigen geloofsovertuiging te kiezen?’

‘Het gaat eerder om een vraag dan een voorstel’, besluit de SP.A-voorzitter. ‘Laat ons er rustig over in gesprek gaan.’