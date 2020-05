Peuter overlijdt bij aanrijding in Oostduinkerke: vader zelf achter stuur

Zaterdagmiddag is een kind overleden bij een ongeval met een SUV in Sunparks Oostduinkerke. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Veurne. Het was de vader van het kind van 2,5 jaar oud dat de SUV bestuurde. Het parket stelde geen verkeersdeskundige aan omdat het duidelijk om een dodehoekongeval ging.